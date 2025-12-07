Formula 1'de şampiyon belli oldu
Formula 1'de sezonun 24. ve son yarışı olan Abu Dabi Grand Prix'si'nde üçüncü olan McLaren'in Büyük Britanyalı pilotu Lando Norris, sezonu şampiyon olarak tamamladı.
