Moto3 Dünya Şampiyonası'nda Can Öncü Heyecanı

Dünya Şampiyonası öncesi sezonun son yarışı için 18 Kasım Pazar günü, Valencia’da Türkiye’yi temsil edecek olan genç sporcu, özel davetle piste çıkarak ilk kez Moto3'te yarışacak. Tüm motor sporları severlerin heyecanla beklediği yarış S Sport ve S Spor Plus’tan canlı olarak yayınlanacak.

Geçtiğimiz sene Red Bull Rookies Cup’ta yarışan milli temsilcimiz Can Öncü, pistte ortaya koyduğu güçlü performansıyla, KTM Ajo takımı ile birlikte 2019 yılında düzenlenecek olan Moto3 Dünya Şampiyonası’nda mücadele etmeye hak kazandı. Özel davetle pistte ilk kez yarışacak olan 15 yaşındaki sürücü, Dünya Şampiyonası öncesinde sezonun son yarışı için 18 Kasım Pazar günü, Valencia’da Ay Yıldızlı bayrağımızı dalgalandırmak için sevenlerinin desteğini bekliyor.

Adından söz ettiriyor

Yarış pistinde gösterdiği mücadele ile adından söz ettiren milli sporcumuz, Dünya Şampiyonası’na ilk adımını 18 Kasım 2018 Pazar günü İspanya’da atacak. Motor sporlarında büyük yıldızlardan biri olmak için piste çıkacak olan Can Öncü, Moto3 Dünya Şampiyonası’nda sporseverlerin desteğiyle birincilik elde etmeyi hedefliyor.

Ülkemizin motor sporlarındaki en genç ve yetenekli temsilcilerinden Can Öncü, 2017'de Red Bull MotoGP Rookies Cup ve Asya Yetenek Kupası’nda yarıştı. Red Bull MotoGP Rookies Cup’ta, uzun süre domine ettiği şampiyonada üçüncü olmayı başaran milli sporcumuz, 2018 yılında da Red Bull MotoGP Rookies Cup'ta ülkemizi temsil ederek, şampiyonanın bitimine bir yarış kala şampiyonluğu ülkemize kazandırdı.