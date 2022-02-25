Rusya'ya bir tepki de Formula 1 pistlerinden geldi

Haas, 2022 Formula 1 sezon öncesi testlerinin son gününü sade bir beyaz renk düzeniyle tamamlayacak. Normalde Rus bayrağının beyaz-mavi-kırmızı renk düzeninin kullanan ekip, testlerin son gününde Uralkali logosu da dahil olmak üzere bunları araçlarından kaldıracak.

Rus ordusunun Ukrayna’ya saldırı düzenlemesi üzerine dünyanın gündemine oturan bu saldırıya, Formula 1 tarafından da cevaplar gelmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde Sochi GP’nin (Rusya) kaldırılacağı iddiaları üzerine de Türkiye’nin tekrar takvime eklenmesi konuşulurken, bazı pilotlar Rusya’da yarışmayacağını söylerken, bazı takımlardan ise tepkiler gelmeye başladı.

SOCHİ GP'NİN GELECEĞİ TEHLİKEDE

Yaşanan üzücü durumdan ötürü Sochi GP’nin geleceği büyük tehlike altında görünüyor. Gün içerisinde ise Haas’ın isim sponsoru aynı zamanda da Haas pilotu olan Nikita Mazepin’in babasının sahip olduğu Uralkali’yle ilgili iddialar ortaya atılmıştı. Aslen Amerikalı olan Haas takımı zor zamanlar geçirdiği dönemden bu yana Uralkali tarafından destekleniyor ve kendileri tarafından takımın ana sponsorluğu üstleniyor.

SPONSORLUĞUN SEBEBİ NİKİTA MAZEPİN

Uralkali takımının Amerikalı ekibe sponsor olmasının altında ise Nikita Mazepin’in o takımda yarışması yer alıyor. Rus sürücünün takıma katılmasıyla Uralkali sponsorluğunu kazanan ekip, Rus şirket sayesinde zor geçen son birkaç yılın ardından moral ve maddi destek kazandı. Benzer bir olay da Aston Martin takımının (eski adıyla Racing Point) Lance Stroll’u kazanmasıyla gerçekleşmişti.

SEZON ÖNCESİ TESTLERİNİN SON GÜNÜNDE URALKALİ LOGOSU VE RUS BAYRAĞININ RENKLERİ ARAÇTA YER ALMAYACAK

Amerikalı takım ise dün yaptığı açıklamalar ile Barselona’daki sezon öncesi testlerinin son gününde Uralkali ve Rus bayrağının temsil renkleri olan mavi, beyaz ve kırmızı renklerin olmayacağını açıkladı. Açıklamada, “Haas F1 Takımı, VF-22 adlı aracını 25 Şubat Cuma günü Barselona’da düzenlenecek olan sezon öncesi testlerin üçüncü ve son gününde, Uralkali marka logolarının bulunmayacağı ve düz sade bir beyaz renk düzeniyle yarışacak.” dendi.

Haas takımından Uralkali hakkında gelen açıklamada ise, “Şu anda takım partneri anlaşmalarıyla alakalı daha fazla açıklama yapılmayacak.” diye de eklendi.

Öte yandan Haas takım patronu Günther Steiner, dün girmesi gereken basın toplantılarının hepsini iptal etmişti.