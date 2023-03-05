Toprak Razgatlıoğlu 5'nci kez podyumda

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Endonezya'da düzenlenen Dünya Superbike Şampiyonası'nda bu sezonki ilk zaferini kazandı.

Elde ettiği başarılarla Türkiye'nin gururu olan Toprak Razgatlıoğlu, başarılarına bir yenisini ekledi. Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Endonezya'da düzenlenen ikinci ayağında haftanın kısa sıralama yarışı Superpole'de birinci oldu.

Haftanın son yarışında ise en büyük rakipleri Alvaro Bautista ve Ruben Rinaldi ile kıyasıya mücadele eden Toprak Razgatlıoğlu, bitiş çizgisini ikinci sırada geçti.

5'İNCİ KEZ PODYUMDA YER ALDI

Pata Yamaha Prometeon takımı adına yarışan Razgatlıoğlu, kırmızı bayrakların sallandığı yarışta ikinciliğe yükselerek bu sezon 5'nci kez podyumda yer aldı.

Mandalika'daki son yarış, pistte yaşanan kazalar nedeniyle bitime 14 tur kala durduruldu. Kırmızı ışıkların sönmesiyle birlikte yeni yarış başladı ve Toprak Razgatlıoğlu iyi bir başlangıç yaparak ikinci sırada yerini almayı başardı.

"ÇOK ZOR BİR YARIŞ OLDU"

Yarışın ardından açıklamalarda bulunan Razgatlıoğlu; "Son turda ekstra bir pozisyon daha kazandım. Çok zor bir yarış oldu. Hava şartları zorlayıcıydı, hava çok sıcaktı. Özellikle arka lastiklerim son bölüme doğru hava sıcaklığından dolayı erimişti. Birçok isim de istediği lastik ayarını bulamadı. Mutluyum, tekrar podyumdayız. Bir sonraki yarışta görüşürüz" ifadelerini kullandı.