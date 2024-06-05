MSB duyurdu: 1 terörist teslim oldu
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 1 PKK'lı teröristin teslim olduğunu açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde: Etkin ve kararlı operasyonlarımız neticesinde Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK’lı terörist, Habur’da Hudut Karakolumuza teslim oldu.
Etkin ve kararlı operasyonlarımız neticesinde Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK’lı terörist, Habur’da Hudut Karakolumuza teslim oldu.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/QK0iCrsNoy— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 5, 2024
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