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Mustafa Cengiz: Başkanlığa aday olmayacağım

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, olağan seçimli genel kurulda yeniden başkanlığa aday olmayacağını açıkladı.

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz adaylık için kararını verdi

Cengiz, olağan seçimli genel kurulda yeniden başkanlığa aday olmayacağını açıkladı.

Cengiz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Galatasaray Spor Kulübü'nün yapılacak ilk seziminde bu şartlarda aday olmayacağımı sevgili Galatasaray camiasına saygılarımla bildiririm" ifadelerini kullandı.

Etiketler mustafa cengiz adaylık başkan
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