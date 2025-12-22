  1. Anasayfa
Okan Buruk ifadeye çağrıldı iddiası; Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama geldi

Güncelleme:

İstanbul'da ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Okan Buruk'un ifade vermek üzere Savcılığa çağrıldığı iddia edildi. Edinilen bilgiye göre, bu iddianın gelinen aşamada doğru olmadığı öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması sürüyor.

Gazeteci Sevilay Yılman, Show TV'de katıldığı canlı yayında Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'un da ifadeye çağrılacağını iddia etmişti.

Yılman, "Ela bela olmuş başka kulüplere de. Önemli bir takımın teknik direktörü de ifadeyi çağırılacak" ifadelerini kullanmıştı.

Ancak Başsavcılıktan edinilen bilgiye göre gelinen aşamada bu iddianın doğru olmadığı öğrenildi.

Ayrıca Galatasaray yönetiminin de Sevilay Yılman hakkında suç duyurusunda bulunacağı bilgisi geldi.

 

Etiketler Okan Buruk ifade ifadeye çağrıldı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
