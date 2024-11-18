Olimpiyatlardaki başarısızlığın faturası onlara kesildi
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2024 Paris Olimpiyat Oyunları’ndan sonra Türkiye'de genel kurulunu toplayan 53 spor federasyonunda başkanlık seçimi süreci tamamlandı ve 26 federasyonda başkan değişti.
2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nı üç gümüş ve beş bronz olmak üzere sekiz madalyayla tamamlayan Türkiye, sıralamada 64’üncü olmuştu. Türkiye 40 yıl sonra ilk kez olimpiyatlarda altın madalya kazanamamıştı.
Milliler en son 1984 Los Angeles Olimpiyat Oyunları’ndan altın madalyasız dönmüştü.
Boks, güreş, hava sporları, kick boks, görme engelliler ve geleneksel spor dalları federasyonlarının genel kurulları ileri tarihe ertelenirken 26 federasyonda başkan değişti. 27’sindeyse başkanlar görevine devam etti.
Başkanı değişen federasyonlar şöyle:
Futbol
Atıcılık
Hentbol
Tenis
Atletizm
Tekvando
Oryantiring
Briç
Masa tenisi
Üniversite sporları
İşitme engelliler
Kaykay
Karate
Modern pentatlon
Eskrim
Bocce-bowling-dart
Vücut geliştirme-fitness-bilek güreşi
Hokey
Motosiklet
Dans sporları
Satranç
Halk oyunları
Dağcılık
Wushu kung fu
Sualtı sporları
Geleneksel atlı spor dalları
Paris Olimpiyat Oyunları’ndan madalyasız dönen Atletizm Federasyonu’nda başkanlığa Ahmet Karadağ getirildi.
Başkanları değişmeyen federasyonlar şöyle:
Basketbol Federasyonu: Hidayet Türkoğlu
Voleybol Federasyonu: Mehmet Akif Üstündağ
Cimnastik Federasyonu: Suat Çelen
Triatlon Federasyonu: Bayram Yalçınkaya
Okçuluk Federasyonu: Abdullah Topaloğlu
Bilardo Federasyonu: Ersan Ercan
Yelken Federasyonu: Özlem Akdurak
Otomobil Sporları Federasyonu: Eren Üçlertoprağı
Kano Federasyonu: Alper Cavit Kabakçı
İzcilik Federasyonu: Hasan Dinçer Subaşı
Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu: Cengiz Toksöz
Yüzme Federasyonu: Erkan Yalçın
Judo Federasyonu: Sezer Huysuz
Özel Sporcular Spor Federasyonu: Birol Aydın
Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu: Hasan Öztürk
E-Spor Federasyonu: Alper Afşin Özdemir
Halter Federasyonu: Talat Ünlü
Kürek Federasyonu: Erhan Ertürk
Muaythai Federasyonu: Hasan Yıldız
Golf Federasyonu: Yıldırım Demirören
Binicilik Federasyonu: Hasan Engin Tuncer
Bisiklet Federasyonu: Emin Müftüoğlu
Sutopu Federasyonu: Mete Erol
Bedensel Engelliler Spor Federasyonu: Alpaslan Erkoç
Ragbi Federasyonu: Nahit Şahin
Badminton Federasyonu: Ercan Yıldız
Herkes İçin Spor Federasyonu: Kerim Çomoğlu
Öte yandan buz hokeyi, kayak, buz pateni, curling ve kızak federasyonlarının genel kurulları 2026 İtalya Kış Olimpiyat Oyunları’nın ardından yapılacak.
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