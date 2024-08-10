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Paris 2024'te döküldük: İşte Türkiye'nin olimpiyat karnesi

Paris 2024'te döküldük: İşte Türkiye'nin olimpiyat karnesi
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndan olumsuz sonuçlar gelmeye devam ediyor. Milli sporcularımız henüz altın madalya kazanamadı.

Oyunlarda 14 gün sonunda 85 ülke ve Mülteci Olimpiyat Takımı madalya kazanırken, Türkiye 3 gümüş ve 3 bronz madalyayla listede 61'inci sırada bulunuyor.

Bugün mindere çıkan madalya umudumuz milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit, kadınlar 76 kg çeyrek finalinde Japon Yuka Kagami'ye 3-0 mağlup oldu. Sporcumuz, Japon Kagami'nin finale yükselmesi durumunda yarın repesaj karşılaşmasına çıkacak.

Milli güreşçimiz İbrahim Çiftçi ise serbest stil 97kg son 16 turunda Ukrayna'dan Murazi McHedlidze'ye 5-1 mağlup oldu. Ukrayna adına mücadele eden McHedlidze'nin çeyrek finalde mağlup olmasıyla İbrahim Çiftçi'nin madalya şansı kalmadı ve oyunlara veda etti.

Olimpiyat Oyunları'nda atletizm branşındaki temsilcilerimizden Kaan Kigen Özbilen ise erkekler maraton yarışını tamamlayamayarak oyunlara veda etti.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli tekvandocu Nafia Kuş Aydın ise çeyrek finale çıkarak umudunu ve iddiasını sürdürdü

Grand Palais'ta yapılan müsabakalarda Nafia Kuş Aydın, kadınlar +67 kilo son 16 turunda Şilili Fernanda Aguierre ile karşı karşıya geldi. Milli sporcu, rakibini 2-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.

Nafia Kuş Aydın, çeyrek finalde Ürdünlü Rama Abo-Alrub ile karşılaştı.Nafia Kuş Aydın, kadınlar +67kg çeyrek finalinde Ürdün'den Rama Abo-Alrub'u 2-1 yenerek yarı finale yükseldi. Sporcumuz, yarı finalde ev sahibi Fransa'dan Althea Laurin ile saat 17.21'de karşı karşıya gelecek.

DHA

Etiketler Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Olimpiyat altın madalya
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