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  3. 10 Mayıs 2019 09:07

Premier League’de Şampiyon S Sport ve S Sport Plus'ta belli oluyor

İngiltere Premier League, son haftasında şampiyonluğun kaderini belirleyecek karşılaşmalara sahne oluyor. Manchester City, son maçını kazanıp üst üste ikinci şampiyonluğunu mu yaşayacak yoksa Liverpool 29 yıl sonra şampiyonluk kupasını alacak mı?

Premier League’de Şampiyon S Sport ve S Sport Plus'ta belli oluyor
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Nefeslerin tutulduğu İngiltere Premier League’in, 38. haftasında Manchester City ve Liverpool, şampiyonluk için sahada ter dökmeye hazırlanıyor. Şampiyonluğun son maça kaldığı ligde, lider Manchester City deplasmanda Brighton’la, Liverpool ise evinde Wolverhampton ile 12 Mayıs Pazar Günü saat 17.00’da karşı karlıya gelecek. Şampiyonluk heyecanı canlı yayında S Sport ve S Sport Plus’ta ekranlara gelecek.

Guardiola ve Klopp’un takımları şampiyonluk için kıyasıya mücadele edecek

Liverpool‘un Teknik Direktörü Jürgen Klopp 1990'dan sonraki ilk şampiyonluğuna ulaşabilmek için Manchester City'nin puan kaybetmesini bekliyor. Manchester City’in başarılı Teknik Direktörü Guardiola, 95 puanla ligin zirvesinde yer alırken, rakibi Liverpool ise 94 puanla ikinci sırada yer alıyor.

Premier League’de şampiyonluk heyecanını kaçırmak istemeyen sporseverler Pazar günü oynanacak olan bu iki karşılaşmayı dönüşümlü olarak, ayrıca 38. haftanın tüm karşılaşmalarındaki önemli anları konferans yayını ile S Sport ekranlarından canlı takip edebilecek.

Sporseverler, Brighton- Manchester City ve Liverpool- Wolverhampton maçlarının her ikisinin tamamını canlı yayında S Sport Plus’tan takip edebilecek.

S Sport ve S Sport Plus tüm sporseverleri sporun zenginliğini yaşamaya davet ediyor.

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