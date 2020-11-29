Rıdvan Dilmen: '' Fenerbahçe mahalle takımı gibiydi''

Beşiktaş 'ın Fenerbahçe 'yi 4-3 yendiği maçı değerlendiren Rıdvan Dilmen, "Allah affetsin de Rosier'e koronavirüs yaramış. Serdar, Tisserand, Lemos seç deseler Serdar'ı seçerim. Ne olduysa Serdar Aziz'e bizim evlattır, otur dediler. Aylardır bu maçı bekleyen Caner'i oynatmıyorsun. Caner oyuna girdi, ruh gibiydi. Kafadan defansını 5 benzemezle oynattın" dedi.

Dilmen ayrıca "Bana göre 180'lik kadrosu olan Fenerbahçe 100'le gidiyor. Fenerbahçe'de yetenekli olup da çalışkan olmayan futbolcular var. Beşiktaş tarihi bir maç oynadı. Fenerbahçe mahalle takımı gibiydi" dedi.

