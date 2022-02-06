Rıdvan Dilmen, TRT'den ayrıldı mı?

Gazeteci yazar İsmail Er, TRT Spor'un yorumcusu Rıdvan Dilmen'in kanalla yollarını ayırdığını öne sürdü.

Süper Lig'de 24. hafta maçları tamamlanırken, TRT Spor ekranlarında yayınlanan ve Rıdvan Dilmen'in yorumculuk yaptığı "Yüzde 100 Futbol" adlı programın yayınlanmaması kafaları karıştırdı.

Sosyal medya programın neden yayınlanmadığını tartışırken, gazeteci yazar İsmail Er, programa sponsor olan firmanın sahibi hakkında Rıdvan Dilmen'in yaptığı konuşmalar nedeniyle TRT'nin Rıdvan Dilmen'in işine son verdiğini öne sürdü.

İşte o paylaşım: