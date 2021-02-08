S Sport, S Sport2 ve EDGEsport BluTV'de

BluTV, yerli ve yabancı içeriklerinin yanı sıra sunduğu canlı TV izleme seçeneği ile üyelerine birçok kanalı canlı olarak takip etme şansı veriyor. Saran Group ile yapılan iş birliği sonucu dünyanın önde gelen spor kanallarını bugünden itibaren platformuna ekleyen BluTV, ‘S Sport’ ile İngiltere Premier Ligi’nden , Formula 1’den MotoGP’ye kadar birçok özel spor içeriğini izleyiciyle buluştururken ‘S Sport2’ ile futbolseverlerin yakından takip ettiği Bundesliga başta olmak üzere NFL, Wimbledon, NCAA gibi birçok spor içeriğini izleyiciyle buluşturacak. Bununla beraber, ‘EDGEsport’ ekstrem spor takipçileri tarafından BluTV’de kolayca izlenebilecek. Bununla beraber, çok yakında basketbolseverlerin ilgiyle takip ettiği spor kanalı ‘NBA TV’ de canlı olarak BluTV’de seyirciyle buluşacak.

İşbirliğiyle ilgili konuşan BluTV Kurucusu ve CEO'su A. Doğan Yalçındağ: “BluTV’yi OTT dünyasındaki rakiplerinden ayrıştıran en önemli özelliklerden biri de canlı TV özelliği. Kullanıcılarımızın canlı TV tarafındaki taleplerini gözlemliyor ve bu yönde adımlar atmaya devam ediyoruz. ‘S Sport’ iş birliğimiz de bunun en önemli neticelerinden. Kullanıcılarımız Premier Lig, BundesLiga, ve Formula1 yarışları gibi premium spor içeriklerini ‘S Sport’ iş birliğimiz ile S Sport ve S Sport2 kanallarından BluTV’de izleyebilecekler. Sporseverlere bu mutlu haberi vermekten gurur duyuyoruz.” dedi.

Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran ise şöyle konuştu: “BluTV ile yapmış olduğumuz iş birliğinden büyük mutluluk duyuyoruz. Gün geçtikçe daha fazla sporsevere ulaşmak bizleri çok memnun ediyor. Saran Group olarak amacımız, tüm sporseverlere, bulundukları her yerde ulaşmak ve onlara her zaman en kaliteli spor içeriklerini sunmak. Dünyanın en önemli spor organizasyonlarını, en geniş spor yelpazesini Türk sporseverlerle buluşturmak için çalışmaya devam ediyoruz.”

Türkiye’nin premier spor kanalı ‘S Sport’un geniş yayın yelpazesinde; İngiltere Premier Ligi, Formula 1, MotoGP, ATP 500, Copa Libertadores, Copa Sud Americana, Barça TV, Bayern TV, Dünyadan Plaj Voleybolu Maçları, WWE ve RAW Dövüş Sporları, Monster Jam, FIS, X Games, The World’s Strongest Man, FIA Rallycross, Formula E: Street Racers gibi ekstrem sporların yanı sıra spor dünyasının önemli isimlerinin ağırlanacağı futbol ve basketbol branşlarına yönelik stüdyo programları yer alıyor.

Yayın hayatına Mart 2019’da başlayan ‘Sport2’ ise Bundesliga ve Bundesliga 2 Ligi, Portekiz Süper Ligi, UEFA 2020 / 2021 Uluslar Ligi, FIFA 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları, CEV Voleybol Kadınlar Şampiyonlar Ligi, NCAA Basketbol, NFL, WNBA, CEV Voleybol Şampiyonlar Ligi, Diamond League, WWE Raw Live, WWE Smackdown Live, Juventus TV, Roma TV, MLS, Wimbledon, ATP 250, WTA gibi birçok spor içeriğini izleyiciyle buluşturuyor.

Sporseverler ayrıca ‘EDGEsport’ kanalı ile kaykay, motocross, BMX, dağ bisikleti, sörf, kayak gibi ekstrem spor dallarının heyecanına ortak olacak ve kaçırmadan takip edebilecekler.

‘S Sport’, ‘S Sport2’ ve ‘EDGE Sport’ bugünden itibaren, ‘NBA TV’ ise çok yakında sadece BluTV’de!