S Sport Yorumcusu Emre Özcan’a Ödül

Türkiye’deki en başarılı sporcu ve spor insanlarının belirlendiği ‘Boğaziçi Üniversitesi Spor Ödülleri” 23 Aralık 2019 Pazartesi günü Boğaziçi Üniversitesi kampüsündeki Albert Long Hall’de düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin oylarıyla belirlenen ödül töreninde S Sport’ta Premier Lig maçlarını yorumlayan Emre Özcan, “En İyi Spor Yorumcusu” seçildi.

Emre Özcan, 2017 yılından bu yana S Sport’ta yayınlanan Premier Show programında Premier Lig yorumcusu olarak görev yapıyor. Özcan ayrıca, S Sport Youtube kanalında da Premier Lig maçlarını değerlendiriyor.

Boğaziçi Üniversitesi Spor Ödülleri’nde bu yıl ödül verilen diğer kategoriler arasında; En İyi Takım, En İyi Basketbol Oyuncusu, En İyi Voleybol Oyuncusu, En İyi Çıkış Yapan Takım, En İyi Bireysel Sporcu, En İyi Çıkış Yapan Sporcu, En İyi Antrenör, En İyi Yönetici, En İyi Spor Programı yer aldı.

Törende ayrıca bu yıl ilk defa “En İyi Spor Fotoğrafı” ödülünün yanında, Sportsmanship Brotherhood (Sporcu Kardeşliği) adıyla özel ödüller ve Yaşam Boyu Başarı Ödülü de takdim edildi.

Türkiye’nin premier spor kanalı S Sport Digiturk 85. D-Smart 78. TV+ 77. Kanal, Tivibu 74. kanal ve Kablo TV 240. kanaldan izleyiciler ile buluşuyor.