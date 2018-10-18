Sadettin Saran’dan 18’inci spor salonu

İnsan odaklı sosyal sorumluluk projeleri ile Türkiye’ye pozitif katkı sağlayan Saran Holding, bugüne kadar Türkiye’nin çeşitli illerinde kullanıma sunduğu spor salonlarına bir yenisini daha ekledi.

Saran Holding, 18’inci salonunu Kırıkkale’de hizmete açtı. Ulu önder Atatürk’ün adını taşıyan spor salonunun açılış töreninde konuşan Saran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, şu an 20 binin üzerinde çocuğun, Saran Holding’in onlar için hizmete açtığı spor salonlarında spor yaparak, zihinsel ve bedensel gelişimlerini güçlendirdiğine vurgu yaptı.

Atatürk Spor Salonu’nun açılış törenine Kırıkkale Valisi İlker Haktankaçmaz, AK Parti İstanbul Milletvekili Belma Satır, 22 ve 26. Dönem AK Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin ve Çerikli Belediye Başkanı Nuh Şahin de katıldı.

18 yılda 18 spor salonu

Türkiye’deki ilk spor salonlarını 2000 yılında Hakkari-Çukurca’da açtıklarını hatırlatan Saran, “Gücümüz yettiği müddetçe, 10 yılda 10 spor salonu yapmaya çalışacağız demiştik. Çok şükür bugün, 10 değil, 18 yıl sonra 18’inci spor salonumuzu, yine kendi memleketimizde açıyoruz” dedi.

Aradan geçen 18 yılda, Türkiye’nin çeşitli illerinde kullanıma sundukları 17 spor salonunu Milli Eğitim Bakanlığı’na bağışladıklarını hatırlatan Saran, bu konuda şunları söyledi:

“Ben Kırıkkaleliyim. Bu topraklardan çıktım. Sizlerden biriyim. Babam devlet memuruydu. Spor bursu ile Amerika’da okudum. Sonra kardeşlerimle Saran Holding’in temellerini attık. Saran Holding olarak, 1991 yılından beri, ağırlıklı uluslararası medya ve yayın ürünleri pazarlaması olmak üzere 6 ana sektörde, 30 şirketi ve 3 binin üzerindeki çalışanımızla faaliyetimizi sürdürüyoruz. İnsan odaklı sosyal sorumluluk projeleri ile yaşadığımız topluma sürekli pozitif katkı sağlamak, Saran Holding olarak en büyük önceliğimiz arasında yer alıyor.”

“Atatürk’ün izinden yürüyün”

20 binin üzerinde çocuğun Saran Holding’in onlar için hizmete açtığı spor salonlarında spor yaparak, zihinsel ve bedensel gelişimini güçlendirdiğine de işaret eden Sadettin Saran konuşmasında, Kırıkkaleli geçlere şu mesajları verdi: “Her şeyi devletten beklemeyin, kendiniz de uğraş verin. Bol bol kitap okuyun. Kendinizi geliştirin. Araştırın, öğrenin. Yaşadığımız çağ artık bunu gerektiriyor. Spor yapın. İlle de şampiyon olmanıza gerek yok ama mutlaka spor yapın. Özellikle kız çocuklarımıza sesleniyorum. Salon sporlarında erkeklerden daha da başarılı oluyor kızlarımız. Siz de gösterin kendinizi. Ben hayatımdaki hemen her şeyi spora, sporcu olmama borçluyum. Halen günde 2 saat spor yapıyorum. Büyük önderimiz Atatürk’ün gösterdiği hedefler doğrultusunda ilerleyin. Muhasır medeniyetler seviyesine O’nun gösterdiği hedefler doğrultusunda ulaşabileceğimizi unutmayın. Büyük önderimizin söylediği gibi “Türk gençliği sağlıklı yetişip spor yaparsa, ulusumuzun geleceği güvence altındadır”

Kırıkkale Atatürk Spor Salonu, gerçekleştirilen açılış töreninin ardından Milli Eğitim Bakanlığı’na devredildi.