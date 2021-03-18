Sahada saldırıya uğrayan hakem canını zor kurtardı

Bulgaristan Dördüncü Ligi’nde oynanan bir maçta, futbolcular hakemin verdiği karara tepki gösterdi. Fiziksel saldırıya maruz kalan hakem, sahadan koşarak kaçtı.

Bulgaristan Dördüncü Ligi’nde oynanan bir müsabakada takımın bir futbolcusuna sarı kart gösteren hakem, fiziki saldırıya uğradıktan sonra maçı yarıda bıraktı.

Kulübedekilerin de kovaladığı Bulgar hakem, fırsat bulduğu ilk anda maçı iptal ettiğini duyurdu ve sahadan koşarak uzaklaştı.