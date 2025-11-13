Saran Group, Tuttur'daki kullanıcı verilerinin silindiği iddialarını yalanladı

Saran Group, bir sosyal medya kullanıcısının "bahis soruşturması" süreci başlamadan önce Tuttur'da üyeliği bulunan Fenerbahçeli futbolcuların verilerinin silindiği iddiasını kesin bir dille yalanladı.

Saran Holding'ten konuya ilişkin yapılan açıklamada paylaşılan görüntülerdeki IP adreslerinin Tuttur'un altyapısıyla örtüşmediğini, Tuttur.com veritabanı mimarisinde "tutturcom_center_user" isimli bir tablonun hiçbir zaman bulunmadığını, yedek alındığı iddia edilen veritabanının Tuttur.com'un veritabanlarıyla ilgisiz olduğunu ve tek bir tablo üzerinden tüm kullanıcı verilerine erişimin mümkün olmadığını duyurdu.

Saran Group'tan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"21.09.2025 tarihinde henüz Sayın Sadettin Saran'ın Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlık seçimine dair oy sayım işlemi başlamadan faaliyetlerini askıya alan ve lisansı 25.09.2025 tarihinde iptal olan Tuttur şirketi üzerinden sosyal medyada paylaşılan gerçek dışı ve mesnetsiz iddialar nedeniyle bu açıklamayı yapmak zorunlu hale gelmiştir.

Bahse konu paylaşımlarda yer alan ekran görüntüleri ve iddialar, Tuttur.com'un altyapısı, sistem mimarisi ve veri bütünlüğü ile hiçbir şekilde örtüşmemektedir. Söz konusu içerikler tamamen manipülatif, asılsız ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik niteliktedir.

Aşağıdaki teknik bulgular, iddiaların Tuttur.com altyapısıyla hiçbir ilgisinin bulunmadığını açıkça ortaya koymaktadır:

-Tuttur.com veritabanı mimarisinde "tutturcom_center_user" isimli bir tablo hiçbir zaman bulunmamıştır. Bu isimlendirme, sistem yapımızla teknik olarak uyumsuzdur.

-Paylaşılan görüntülerde geçen "tutturcom_center_transaction", "tutturcom_center_payments" ve "tutturcom_center_sessions" tabloları Tuttur altyapısında mevcut değildir; mimarimizde bu adlandırma standardı kullanılmamaktadır.

-Ekran görüntülerinde yer alan 192.168.5.33 ve 10.0.1.10 IP adresleri, Tuttur.com'un iç veya dış ağlarında kullanılan IP bloklarıyla örtüşmemektedir. Bu IP'lerin Tuttur altyapısıyla herhangi bir teknik bağı yoktur.

-Silindiği iddia edilen kayıtlar için gösterilen "id" formatı, Tuttur veritabanının kayıt yapısıyla uyuşmamaktadır. Kullanıcılarımız sistemde tekil ID ile değil, benzersiz ve çok katmanlı bir kodlama yapısıyla tutulmaktadır.

-"Yedek alındığı" iddia edilen veritabanının hem isimlendirmesi hem de dosya boyutu, Tuttur.com'un canlı ortam veritabanlarıyla tamamen ilgisizdir.

-Tuttur altyapısında tek bir tablo üzerinden tüm kullanıcı verilerine erişmek teknik olarak mümkün değildir. Kişisel veriler, ödeme hesapları, bakiye ve oyun/bilet verileri mimarimizde birbirinden ayrılmış olup farklı veri tabanlarında ve farklı yetki setleriyle yönetilmektedir.

-Bir tablonun içeriğinden kullanıcı verilerinin "tamamen silindiği" yönündeki iddia hem mimari olarak imkânsız hem de operasyonel süreçlerimizle bağdaşmayan bir senaryodur.

Gerçek dışı içerikleri ortaya atan ve bu asılsız iddiayı paylaşan, yayan hesap ve kişiler hakkında, gerekli hukuki yollara derhal başvurulacaktır."