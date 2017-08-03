Sneijder için resmi açıklama !

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nice’ın başkanı Jean Pierre Rivere, Wesley Sneijder transferi hakkında açıklama yaptı.

Transfer yapacaklarını ancak fazla bütçeleri olmadığını söyleyen Başkan Rivere, “Dürüst olmak gerekirse Avrupa Ligi için yeterli bütçemiz var. Ama çok kısa zamanda bizim için en iyi transferi yapacağız” dedi.

Galatasaray’ın yollarını ayırdığı Sneijder’e talip olduklarını söyleyen Rivere, “Nasri ile ilgilenmiyoruz ancak Sneijder için temaslarımız var” ifadelerini kullandı.

Nice bu sezon 57 yıl sonra Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek.