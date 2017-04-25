Başakşehirli oyuncuların cezası belli oldu !

Rizespor maçı sonrasında gazetecilere saldırdıkları gerekçesiyle sevk edilen Başakşehirli oyuncular için toplanan PFDK, savunmaların ardından kararını verdi.



Sportmenliğe aykırı davranıştan sevk edilen Emre Belözoğlu'na oyçokluğu ile 50 bin TL para cezası verilirken, Volkan Babacan'a ise 1 maç men ve 13 bin TL para verildi.



Olayın en büyük faturası ise Ufuk Ceylan ve Yalçın Ayhan'a kesildi. İki oyuncu, PFDK tarafından tam 5 maç men cezası ile cezalandırıldı.



İŞTE PFDK'NIN AÇIKLAMASI...



"MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Sporcusu EMRE BELÖZOĞLU'nun, 22.04.2017 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 50.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Anılan müsabakada MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Sporcusu VOLKAN BABACAN'ın, basın mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)



Anılan müsabakada MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Sporcusu UFUK CEYLAN'ın, basın mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle takdiren 5 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Anılan müsabakada MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Sporcusu YALÇIN AYHAN'ın, basın mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle takdiren 5 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir"