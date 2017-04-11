PFDK'dan 4 takıma şok !

TFF, Beşiktaş, Trabzonpor ve Medipol Başakşehir'i 'saha olayları' ve seyircilerin neden olduğu 'çirkin ve kötü tezahürat' nedeniyle PFDK'ya sevk etti.

İşte PFDK sevkleri:

''GAZİANTEPSPOR Kulübü'nün 08.04.2017 tarihinde oynanan GAZİANTEPSPOR-AYTEMİZ ALANYASPOR Spor Toto Süper Lig Turgay ŞerenSezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

İKİ DEV DE AYNI MAÇTAN DOLAYI DİSİPLİNE GİDİYOR

TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü'nün 08.04.2017 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 08.04.2017 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle FutbolDisiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle FutbolDisiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Kulübü'nün 10.04.2017 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK -GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. ''