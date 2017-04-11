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  1. 11 Nisan 2017 21:00

Şampiyonlar Ligi maçı öncesi patlama !

Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Borussia Dortmund - Monaco maçı öncesi Dortmund kafilesini taşıyan otobüsün yakınlarında bir patlama meydana geldi.

Şampiyonlar Ligi maçı öncesi patlama !
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Dortmund takım otobüsü Monaco maçı için hareket ederken otobüs yakınında bir patlama gerçekleşti... Konuyla ilgili Borussia Dortmund Kulübü resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Otobüsümüzün kalkışı sırasında bir patlama meydana geldi. 1 kişi yaralandı. Yeni bilgiler için takipte kalın" açıklamasını yaptı.

Patlama karşılaşmanın oynanacağı Signal Iduna Park'a 10 km uzaklıkta gerçekleşti. Detaylı incelemeler yapılıyor. Maçın tatil edilebileceği söyleniyor.

Dortmund'dan açıklama: Oyuncular güvende. Statta herhangi bir tehlike bulunmuyor. Gelişmeler hakkında bilgilendirmeye devam edeceğiz. Yaşanan patlama sonrası karşılaşmanın ertelenip ertelenmeyeceği 21.30'da belli olacak.

EMRE MOR'UN SAĞLIK DURUMU İYİ
Öte yandan Dortmund'da oynayan milli futbolcumuz Emre Mor'un menajeri Muzzi Özcan konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Özcan, "Emre Mor şu anda güvende ve iyi. Olay tamamen kontrol altında" dedi.

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