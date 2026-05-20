  3. Southampton men edildi, Acun Ilıcalı'nın Hull City'sinde rakip değişti!

İngiltere Championship'te rakibinin antrenmanını gizlice izleyen Southampton play-off'lardan men edildi ve gelecek sezon için 4 puan silme cezası aldı. Bu kararla Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin de Premier Lig yolundaki rakibi değişti...

İngiltere Championship'te sezonun en kritik dönemecinde eşine az rastlanır bir "casusluk" skandalı patlak verdi.

Bağımsız Disiplin Komisyonu, Premier Lig'e yükselme mücadelesi veren Southampton'ı, rakibi Middlesbrough'un antrenmanlarını izinsiz şekilde kayda aldığı gerekçesiyle play-off'lardan men ettiğini duyurdu.

Hull City'nin play-off finalindeki rakibi değişti

EFL (Football League Championship) tüzüğünün gizlilik ve adil oyun ilkelerini birden fazla kez ihlal ettiği tespit edilen Southampton'ın diskalifiye edilmesiyle, play-off tablosu tamamen değişti.

Verilen bu tarihi kararın ardından, ünlü medya patronu Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City,  23 Mayıs Cumartesi günü Wembley'de Premier Lig'e yükselmek için Middlesbrough ile karşı karşıya gelecek.

Casusluğun Bedeli Ağır Oldu: 4 Puan Silme Cezası

Southampton cephesinde yaşanan yıkım sadece bu sezonki şampiyonluk umutlarıyla sınırlı kalmadı. Komisyon, antrenman sızıntısı ve izinsiz kayıt skandalının ciddiyetini göz önüne alarak, kulübe gelecek sezon uygulanmak üzere 4 puan silme cezası da verdi. 

Artık tüm gözler 23 Mayıs Cumartesi günü Wembley'de olacak. Hull City, bu beklenmedik gelişmenin ardından moral ve motivasyonunu en üst seviyeye çıkararak, Acun Ilıcalı yönetimindeki en büyük hedefine ulaşmak için sahaya çıkacak.

İHA

Etiketler Hull City play-off finali Southampton men cezası İngiltere Championship casusluk skandalı acun ılıcalı Middlesbrough Wembley spor Premier Lig Futbol
