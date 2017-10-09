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  4. 09 Ekim 2017 16:17

2017 Ballon d’Or listesi açıklandı

Dünyanın en prestijli futbol ödüllerinden Ballon d'Or'un 2017 listesi açıklandı.

2017 Ballon d’Or listesi açıklandı
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Futbolseverlerin merakla beklediği 2017 Ballon d’Or listesi açıklandı. Neymar, Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi’nin son üçe kalmasına kesin gözüyle bakılan listede İngiltere’nin son dönemdeki en formda oyuncusu Harry Kane, Chelsea’nin orta saha oyuncusu N’Golo Kante, Bayern Münih’in golcüsü Robert Lewandowski gibi isimler de yer aldı.

Real Madrid ile Şampiyonlar Ligi’ni, Portekiz Milli Takımı ile Avrupa Şampiyonası’nı kazanan Cristiano Ronaldo’nun favori olduğu listede şu isimler yer aldı:

Neymar (PSG), Luka Modric (Real Madrid), Paulo Dybala (Juventus), Marcelo (Real Madrid), N’Golo Kante (Chelsea), Luis Suarez (Barcelona), Sergio Ramos (Real Madrid), Philippe Coutinho (Liverpool), Jan Oblak (Atletico Madrid), Dries Mertens (Napoli), Kevin De Bruyne (Manchester City), Harry Kane (Tottenham), Robert Lewandowski (Bayern Munich), David De Gea (Manchester United), Edin Dzeko (Roma)

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