23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları’nda Türkiye-Polonya erkek bask

İspanya basınından El Desmarque’nin yaptığı habere göre, Fenerbahçe ve Galatasaray Michy Batshuayi konusunda şansı kalmadı. Luis Muriel ile büyük ölçüde anlaşmasına karşın hücum hattını güçlendirmekte kararlı olan Sevilla, Michy Batshuayi’nin transferinde de büyük aşama kaydetti.

Sevilla’nın yeni sportif direktörü Oscar Arias, Chelsea kulübüyle satın alma opsiyonlu bir kiralama formülü konusunda uzlaşmaya varmak istiyor. Bu haber aynı zamanda Marsilya’da heyecan yarattı. Olası bir Batshuayi transferinden sonra Ben Yedder ve Luis Muriel’le 3 santrfora sahip olan Sevilla’nın Stevan Jovetic’i elden çıkarması bekleniyor.