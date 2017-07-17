4 büyüklerin Lens savaşı

İngiltere’nin Sunderland takımından geçen sezon Fenerbahçe’ye kiralık olarak transfer olan ve gösterdiği performansla büyük katkı veren Hollandalı yıldız Jeremain Lens’in bu sezon hangi takımda forma giyeceği büyük merak konusu olmaya devam ediyor. Fenerbahçe’nin kadrosuna katmak istediği ancak Sunderland’ın yüksek bonservis talep etmesi nedeniyle FFP’ye takılan sarı lacivertliler sadece kiralama yöntemine gidebiliyor.

4 büyüklerin Lens kapışması

Marcelo’yu Lyon’a satan ve bonservis ödeme şansı olan Beşiktaş ise Lens için harekete geçti. Ezeli rakibine önemli bir transfer çalımı atma niyetinde olan son şampiyon siyah beyazlılar, Lens için girişimlerini sürdürüyor. Menajer Ahmet Bulut’a yetki veren Beşiktaş, transferde Fenerbahçe’nin bir adım önünde.

Lens yeni sezonda nerede forma giyecek?

Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın yanı sıra Galatasaray ile Trabzonspor da Hollandalı kanat oyuncusunu kadrosuna katmak isteyen takımlar arasında. Tam anlamıyla kızışan Lens kapışmasında Trabzonspor, yaz başından beri nabız yoklarken, Belhanda, Gomis gibi isimleri kadrosuna katan Galatasaray ezeli rakiplerinin önüne geçme çabasında. Sunderland’da ne pahasına olursa olsun ayrılmak isteyen Lens’in ise önceliği Fenerbahçe olmasına rağmen ekonomik olarak transferini gerçekleştirme şansı daha yüksek olan Beşiktaş ve Trabzonspor’a daha yakın görünüyor.