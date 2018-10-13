50 Cent’ten Khabib'e 2 milyon Dolar'lık teklif !

İrlandalı Conor McGregor ile Rus Khabib Nurmagomedov arasında dövüş maçı, uzun süre gündemden düşmedi. Conor McGregor’ın maç öncesi babasına ve dinine küfür ettiğini belirten Khabib Nurmagomedov, dördüncü rauntta rakibini pes ettirdi. Maç içinde oldukça sert bir taktik sergileyen Khabib Nurmagomedov, mücadelenin ardından da Conor McGregor’ın yardımcılarına saldırmıştı. Karma dövüş sanatlarında hafif sıklet unvanını koruyan Khabib Nurmagomedov’un maç içindeki ve maç sonundaki hareketleri gündeme oturmuştu. UFC tarafından maç sonrası olaylara karıştığı gerekçesiyle İrlanda temsilcisi Artem Lobov ile yapacağı maçtan men edilen Khabib Nurmagomedov’un takım arkadaşı Rus dövüşçü Zubayr Tuhugov’a verilen cezanın adaletsiz olduğunu söyleyen Khabib Nurmagomedov, UFC ile restleşmişti. Bunun üzerine harekete geçen Rap şarkıcısı 50 Cent, sosyal medya hesabından Khabib Nurmagomedov’a 2 milyon dolarlık bir teklif yaptı.

Khabib Nurmagomedov’un UFC hakkında yaptığı “Neden hiç kimse vatanıma, dinime, milletime ve aileme edilen hakaretlerle ilgili tek bir şey söylemiyor? Siz Zubayr’ın maçını iptal ettiniz ve sadece McGregor’a vurduğu için onu kovmak istiyorsunuz. Ama ondan önce McGregor benim bir başka kardeşime vurdu. Kamerada her şey görülüyor. Eğer yine de Tuhugov’u kovmaya kararlıysanız yırtılmış sözleşmeyi bana göndermeyi unutmayın, aksi takdirde ben kendim o sözleşmeyi yırtacağım” açıklamalara destek veren 50 Cent, teklifinin ciddi olduğunu söyledi.

UFC’nin adil davranmadığını belirten 50 Cent, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda “UFC’nin Khabib’e yaptığı çok yanlış… McGregor’a aynı şekilde davranmıyorlar. Eğer benim için Bellator’da dövüşürse ona bu akşam 2 milyon dolar nakit vereceğim. Kontrat işlerini sonra hallederiz. UFC tek seçenek değil” yazdı.

50 Cent’in bu teklifine Khabib Nurmagomedov’dan cevap gecikmedi. Paylaşımın altına “Bana adresi gönder” yazan Khabib Nurmagomedov, 50 Cent’ten “Ben çok ciddiyim Khabib” yanıtını aldı.