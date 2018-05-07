Abdülkerim Durmaz: Ligin kaderini değiştirdi !

Beyaz TV yorumcusu Abdülkerim Durmaz, Fenerbahçe - Bursaspor maçının ardından şampiyonluk yarışını değerlendirirken, önemli ve çarpıcı açıklamalarda da bulundu.

Abdülkerim Durmaz'ın Fırat Aydınus hakkında yaptığı yorumlar ise oldukça çarpıcıydı. Abdülkerim Durmaz maçın ardından şunları söyledi:

"BEŞİKTAŞ LİGİ KÜÇÜK GÖRDÜ"



Galatasaray şampiyon, Fenerbahçe ikinci olacak. İki takım taraftarları şunu kabul etsin. İnanın kadro kalitesi olarak bugün ilk 4 tam tersten olması lazımdı. Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi, kendi içinde düştüğü durumlar, ligi küçük gördü.

Başakşehir de şampiyonluk ağırlığını taşıyamadı. Yoksa kadro kalitesi olarak Beşiktaş, Başakşehir ilk 2'de. Galatasaray ile Fenerbahçe'nin sonradan gelmesi lazım. Galatasaray bugün bir türlü oyuna ağırlığını koyamadı.

Galatasaray ve Fenerbahçe önümüzdeki sezon radikal değişikliklere gitmek zorunda.

Fenerbahçe 45 dakikasını hocamızın inadı yüzünden yine çöpe attı. Ondan sonra gir Valbuena, gir Janssen, gir Fernandao.

Kurtulabilirsen kurtuluyor ama birçoğunda kurtulamadığı için şampiyonluk şansı pamuk ipliğine bağlı.

İddiasız bir Bursaspor'la oynarken hala önlemli oyuncularla oynanır mı? Son 20 dakikada nasıl baskıya aldın? Son 20 dakikadaki kadroyu maçın başında yapacaksın.

Ayrıca Fırat Aydınus'u konuşulanlar, ligin kaderini asıl belirleyen hata 2 hafta önce Alanyaspor - Galatasaray maçında yaşandı. Kimse konuşmadı.

Çünkü Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi olayları arasında kaldı. Asıl onu konuşun. Ligin kaderini asıl belirleyen hata Alanyaspor - Galatasaray maçında yaşanmıştır.