Abdullah Avcı'dan Arda Turan yorumu

Canlı yayında gündem değerlendirmesinde bulunan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Arda Turan ve milli takımla ilgili açıklamalar yaptı.

BUNLAR ÇÖZÜM DEĞİL

Arda'nın hem milli takım hem de Galatasaray altyapısından oyuncusu olduğunu hatırlatan Avcı, tecrübeli futbolcunun yaptığının nedeni ne olursun olsun kabul edilemeyeceğini aktardı. Avcı, "Türkiye toplumunun Arda'yı nasıl sevdiğini, nasıl bir insan olduğunu biliyoruz. Bilal Meşe ağabeyi de çok iyi tanıyorum, samimiyetim var. Arda ile Bilal ağabeyin arasının olaylardan önce çok iyi olduğunu da bilenlerden biriyim. Milli takım adına konuşacak olursak 2016 Avrupa Şampiyonası'nda tamamen saha dışının konuşulduğu olaylar yaşadık. Şimdi 2018 Dünya Kupası'na hazırlanıyoruz öncesinde yine saha dışı olaylar yaşıyoruz. Benzer bir olayı benim kulübüm de yaşadı. Futbolcularımız ceza aldı, tartışma konusu oldu. O gün de "Nedeni ne olursa olsun bu olayı kabullenmemiz mümkün değil. Nedeni kelimesinin altı aslında çok dolu ancak kavga hiçbir şekilde çözüm aracı değil. Üzülüyoruz ama çözümün ne olacağını bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

YAPILAN ÇOK YANLIŞ

“Türk futbol tarihinin geçmişinden bugüne baktığımda, yönetici ve teknik adamlar da bu tür olayların içinde bulundular” diyen başarılı teknik direktör, sözlerine “Bu doğru mu? Yanlış. Genel olarak kavganın hiçbir zaman çözüm olmadığını düşündük, çözümü bekliyorum. Ani kararlar almamak lazım. Kafaları yastığa koyup biraz düşünmek lazım. Sonrasında da çözüm odaklı yaklaşmak lazım ve saygıyı, sevgiyi kaybetmememiz gerektiğini düşünüyorum. Yapılan eylem son derece yanlış. Onun da bu konuyla ilgili çok duygusal olduğunu biliyorum.” cümleleriyle devam etti.