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  4. 07 Haziran 2017 22:51

Abdullah Avcı'dan Cengiz Ünder açıklaması

Başakşehir Teknik Direktöri Abdullah Avcı, takımın yıldızı Cengiz Ünder'in geleceği ile ilgili konuştu.

Abdullah Avcı'dan Cengiz Ünder açıklaması
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Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, transfer konusunda açıklamalar yaptı.

Tecürbeli teknik adam, takımın genç yıldızı Cengiz Ünder'e transfer teklifi olup olmadığı yönündeki soru üzerine 90+ programında şunları söyledi;

"Cengiz için resmi teklif yok ama çok izlenildiğini biliyoruz ve teklif gelebilir. Kalıp bir sene daha oynamasında fayda var ama giderse de ona göre bakıyoruz."

ADEBAYOR KALACAK MI?
"Adebayor için bize teklif yok. Burada son derece mutlu. Sözleşmesi de var. Sağlıklı geçerse bir senesi daha var. Burada aile ortamında son derece mutlu. 'Buradan gidince ben sana sen de bana teşekkür edeceksin' diyor

NTVSpor

başakşehir , abdullah avcı , cengiz ünder