Abdullah Avcı’dan Sneijder ve Cengiz Ünder açıklaması

Medipol Başakşehir’in başarılı teknik direktörü Abdullah Avcı, geride kalan sezonu ve yeni sezon hedeflerini TRT Spor’a anlattı.

Abdullah Avcı’nın açıklamalarının tamamı şu şekilde:

“HARİKA BİR SEZON OLDU”

“Bu sezon keyfin dışında harika geçti. Özellikle 2 kulvar. 50 resmi müsabaka. Bence keyifli harika bir sezon oldu bizim için. Şu ana kadar tatile çıkma imkanım olmadı. Önümüzdeki sezonun çalışmaları sebebiyle ekiple beraber çalışıyoruz. Sonrasında ufak bir tatil planımız var.

Sene başına bakmadan son 3 seneye bakmak gerekiyor. 2 sene üst üste 4.’lük ve 59 puan. Oyun kalitemizin arttığı sezonlar var. Ben oyun gücüne inanırım. Bu oyun gücünü nasıl geliştirebiliriz diye çalışıyoruz. Sezon başında Rijeka ile oynamak bize iyi bir test oldu. Ardından lige iyi başlamanın ana faktörlerinden biri Shakhtar Donetsk takımı. O maç bize oyun anlamında çok iyi tecrübeler kazandırdı. Özellikle de sezona Fenerbahçe galibiyeti ile başlamamız öz güven anlamında da bize iyi bir artı oldu.”

CENGİZ’E TEKLİF VAR MI?

“Yeni sezonda büyük camialar Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş Türk futbolunun önde gelen camiaları. Dolayısıyla ligde de öne çıkıyorlar. Oyuncu üzerinden değişim gösterdikleri için büyük takımlar dalgalanma yaşayabiliyor. Bizim için her sezon yeniden başlıyor. Doğru dokunuşlar yaptığımızı düşünüyorum. Tekrardan istikrarlı bir şekilde başlamak gerek. Büyük kulüplerle yarışın içinde olmak son derece artı ama bizim için en önemli şey bize saygı duyulması. Kulübe yönetime.

“CLICHY ÇOK MALİYETLİ”

“Clichy gündemimize geldi. Oyuncuya Türkiye’den başka teklifler de var. Clichy çok büyük bir oyuncu. Bizde az para var ama huzur var. Clichy transferi çok maliyetli ve olacak gibi durmuyor.”

“SNEIJDER SİSTEME DAHİL EDİLEBİLECEK BİR OYUNCU”

“Sneijder çok özel bir oyuncu. Galatasaray iki senedir kağıt üzerinde bizim altımızda. Özel bir oyuncudan bahsediyoruz. Sistemin içine dahil edebileceğin bir oyuncu Sneijder. Devamlı oynaması gereken kazanılması gereken bir oyuncu.

Süreçlere hep çözüm odaklı yaklaşmak lazım. Nedeni ne olursa olsun kavga çözüm değildir.Burada bir çatışma var. Aykut Kocaman’da bunu belirtmişti. Neden kelimesinin aslında altı çok dolu. Arda benim oğullarımdan biri gibi. Son derece duygusal ve zeki bir insan. Duygusal zekası aklının önüne geçiyor bazı zamanlar. İnsani duyguları çok yoğun olan biri Arda. Ama ben her zaman çözüm odaklı çalıştığım için böyle bakmak daha doğru olur. Yeni bir oyun konuşamıyorsak yeni bir sistem konuşamıyorsak Milli takım hakkında sürekli olay kavga çatışma gündemdeyse sıkıntı var demektir.”