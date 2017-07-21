Abdullah Avcı'dan Visca açıklaması

Başakşehir, yurtdışı kampından sonra yeni sezon hazırlıklarına İstanbul'da devam ediyor.

Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Avcı, Club Brugge ile oynayacakları Şampiyonlar Ligi 3. Ön eleme turu karşılaşması ile ilgili değerlendirmelerde bulunarak, “Geçen senenin emeğini alacağımız bir final maçı olarak görüyoruz. Avrupa’da devam edebilmek için Şampiyonlar Ligi’nde play-off oynayıp UEFA Avrupa Ligi gruplarını cebe koymak son derece önemli. Club Brugge'ü canlı seyrettirdim. Ekip halinde nasıl hazırlanacağımızla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Oyuncu kadromuz ve kalitemiz genişledi. Bir tık daha yukarı atmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

“Visca kalacak gibi plan yaptık”

Abdullah Avcı, Bosna Hersekli futbolcuları Edin Visca'nın yeni sezonda takımda kalıp kalmayacağı ile ilgili konuşarak, “8 oyuncu geldi 11 oyuncu gitti. Şu an için transferde durduk gibi. Transfer bitene kadar hareketlilik devam edebilir. Şu an biraz da fazlalığımız var gibi ona göre bir planlama yapıyoruz. Takım oyununa fayda verecek oyuncular seçtik. Visca kalacak gibi planlarımızı yaptık. Cengiz’de kalacak gibi yaptık ama ekstra bir durum ortaya çıktı. Visca şu anda son derece iyi çalışıyor” açıklamasını yaptı.

Yeni sezon için tecrübeli oyuncuları kadrosuna kattıklarını dile getiren Avcı, “Üst düzey oyuncular aldık. Adebayor geçen sene gelmişti, Clichy 14 sene Premier Lig’de oynadı. Profesyonelliğini hala sahada gösteriyor ve bu da diğer oyuncuları yanına çekiyor. Diğer oyuncular zaten bildiğimiz isimler. Aile zenginleşiyor, umarım bu da sahanın içine yansıyacaktır” diye konuştu.

“Cengiz'in her zaman destekçisi olacağız”

Cengiz Ünder’in Roma’ya transferini değerlendiren Avcı, açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:

“10 aylık bir süreçte geldi. Transferi ülkemiz, kulübüm adına önemli. Kendine yapacağı yatırım devam etmeli. Ben sadece ona bunu tavsiye ediyorum. Biz onun her zaman destekçisi olacağız.”