Abdullah Avcı'den olay sözler

Spor Toto Süper Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren ve bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde ön elemede sahneye çıkacak olan Medipol Başakşehir’in başarılı hocası Abdullah Avcı, Maçkolik Radyo’ya önemli açıklamalarda bulundu. Avcı, samimi yanıtlarla genişçe futbola dair her konuya değindi.

Bu sezon zirve yarışında daha iddialı bir kadro kurmak ve yarışta yine iddialı olmak için çalışan Abdullah Avcı, her takımı çalıştırabileceğini ifade etti. Avcı, “Sürekli Galatasaray ile adım anlıyor. Bunun sebebi orada antrenörlük yapmış olmam. Ama sadece Galatasaray’ı çalıştırabileceğim yönündeki algı yanlış. Her takıma bizim mesafemiz aynı düzeydedir. Fenerbahçe'yi de çalıştırırım, Beşiktaş'ı da çalıştırırım, Trabzon'u da çalıştırırım, Bursa'yı da çalıştırırım. Her yeri çalıştırırım!” diye konuştu.

Savunma planı için Atletico Madrid’i izlediğini belirten deneyimli çalıştırıcı savunma planı konusunda Arda Turan’la fikir alışverişi yaptığını da ifade etti. Avcı, savunma oyununun bir süre sonra antrenör için de futbolcu için de sıkıcı geleceğinin altını çizerken şöyle konuştu: “Aslında bugün futbol, bunun her ikisini de doğru oynayabilmektir. Hem savunmada, hem hücumda. Hem karşılarken, hem geçişte veya rakip sahaya yerleştiğinde. Topu havada olduğu, topun dışarıda olduğu bölüm vardır. Buralarda alacağın pozisyonlar vardır. Birçok detayları çalışarak ancak yerleştirebilirsin. Benim takımımın geldiği noktada, Napoli benim için doğru örneklerdendir. Savunma için Atletico Madrid'i çok izledim. Arda o zaman oradaydı, onunla fikir alışverişi yaptım.”

Cengiz Ünder Süper Lig'in en iyi 11'ini belirledi !

Avcı’nın röportajından satır başları şu şekilde:

“FABRİKAYI YÖNETEN İNSAN GELİP BENİ YÖNETEMEZ!”

“Bu iş bir şirket gibi. Burası da şirket zaten. Medya iletişimcim burada, odadan çıktığın zaman yardımcı hocalar, idari direktör, idari menajer, iki analizci, iki performans hocası, üç izleme komitesi, sağlık ekibi var 8 kişi… Şimdi bu şirketin içindeki departmanların başındaki insanların profesyonel insanlar olması gerekiyor. Beni, fabrikayı yöneten insan gelip yönetemez. Yönetmemesi gerekiyor. Ben onun toplantısına giremediğim gibi, o da bu detaylı ve büyüyen bu işe karışamaz. Bu oyunu bu kadar basite indirgeyemeyiz.”

TÜRK TEKNİK ADAMLAR NEDEN AVRUPA’DA ÇALIŞAMIYOR?

“Bunun iki yolu var. Ya çalıştığın takımla uluslararası seviyede başarılı olacaksın, ya da ulusal takımla uluslararası seviyede başarılı olacaksın. Bugün Avrupalı artık senin aldığın sonuca bakmıyor. Senin vizyonuna, liderliğine, sahada oynattığın oyuna bakıyor.””Bayern Münih dört sene evvel, Heynckes ile bütün kupaları aldı mı? Bayern Münih yönetimi ne dedi? Ben başka bir vizyon koymak istiyorum dedi, Pep Guardiola'yı getirdi. Oradaki bakış açısına bak… Bizdeki bakış açısı da şu: Oyundan kimsenin haberi yok, vizyondan kimsenin haberi yok. Sonucu aldın mı hafta sonu, yoksa alamadın mı? Sene sonunda sıralamada neredesin? Şimdi bu vizyonsuzlukta bir teknik direktörün uluslararası seviyede vizyon koyması çok kolay bir şey değil.”

“BAZI RAKİPLERİN OYNADIĞI OYUN BANA SIKICI VE YORUCU GELİYOR”

“İsim vermeden söyleyeyim, bazı rakiplerin oynadığı oyun -saygı gösteriyorum ama- bana çok sıkıcı ve yorucu geliyor. Ama bakıyorsun, kağıt üzerinde başarılı olmuş ulaşılabilir hedefine göre. Bu oyun sonuç oyunu.”

“Bana bu imkanı sağlayan ise, bu kulüp organizasyonu. Ben bugün maçı kaybettiğim zaman ekibimle niye kaybettiğimizi, nasıl kaybettiğimizi, daha iyisini nasıl yapacağımızı düşünüyorum. Bu organizasyonu, bu imkanı çoğu yerde hiçbir teknik adam bulamıyor. Ben Pazar günü, Pazartesi günü buraya geldiğimde tekrar oyunu geliştirme ve oyunu ayağa kaldırmanın planını yaparken, diğer meslektaşlarım veya kulüp yöneticileri kaygılarla yaşıyorlar.”