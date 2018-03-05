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  4. 05 Mart 2018 15:19

Abdullah Yılmaz’ın lisansı iptal edildi

MHK Başkanı Yusuf Namoğlu'nun kendisinİ tehdit ettiği iddiasıyla hakemliği bıraktığını açıklayan ve arkasından 4 ay hak mahrumiyeti cezası alan hakem Abdullah Yılmaz’ın lisansı iptal edildi.

Abdullah Yılmaz’ın lisansı iptal edildi
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TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta Menemen Belediyespor-Afjet Afyonspor karşılaşması öncesi Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Yusuf Namoğlu’nun kendisini arayarak söz konusu müsabaka ile ilgili şahsına karşı tehdit edici söylemlerde bulunduğunu iddia eden hakem Abdullah Yılmaz, bu olayların ardından yayınladığı bir istifa mektubuyla görevini bıraktığını açıklamıştı.

Bunun üzerine de tecrübeli hakem, futbol camiasını küçük düşürecek, milli, ahlaki ve sportif kültüre aykırı açıklamaları nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edilmiş ve 4 ay hak mahrumiyeti ceza almıştı.

Tüm bu yaşananların ardından A Klasman Hakemi Abdullah Yılmaz’ın lisansı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından iptal edildi.

Hakemliği bırakan Abdullah Yılmaz'a men cezasıHakemliği bırakan Abdullah Yılmaz'a men cezası

 

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