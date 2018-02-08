Acun Ilıcalı'dan bomba başkanlık açıklaması

Fenerbahçe taraftarı Acun Ilıcalı, GFB’nin Youtube hesabında yayınlanan programda açıklamalarda bulundu. İleride Fenerbahçe başkanlığı yapıp yapmayacağı sorusuna da cevap veren Acun Ilıcalı çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Beni dayım Fenerbahçeli yaptı!

Beni dayım Fenerbahçeli yaptı. Dayıma ailem tarafından beni ve ağabeyimi Fenerbahçeli yapması için görev verildi. Biz Edirne’deydik, dayım o dönem İstanbul’dan Edirne’ye geldi. Bir maça götürülmemizle birlikte o farkı yaşadık.

Futbolcu olmak isterdim

Futbolcu olmak her zaman hayalimdi. Ama olabilir miydim ? Onu düşünmüyorum. Futbolcu olmak için fiziksel açıdan hayata 3-0 önde başlaman lazım. Birçok şeyi başardım kariyerimde futbolcu da olmak isterdim.

Messi’yi Barcelona’da izlemek gibiydi Rıdvan Dilmen’i izlemek

Futbolda 12-13 yaşından sonraki 10 yıllık dönem büyük bir tutkudur. Benim o dönem en beğendiğim oyuncu Rıdvan Dilmen’di. Messi’yi Barcelona’da izlemek gibiydi Rıdvan Dilmen’i izlemek. Alex ve Pierre van Hooijdonk’u kimse inkar edemez. Emre Belözoğlu benim yakın dostum ve kardeşimdir bu isimler benim için her zaman ön plana çıkar.

Acun Ilıcalı, Fenerbahçe başkanı olacak mı?

Fenerbahçe başkanı olurum diyemiyorum. 5-6 yıl önceki dönem haksız suçlamalarla karşı karşıya kaldığımızda kulüp yöneticileriyle toplantılara katıldım. Ben tam anlamıyla enerji olarak kendimi veremezsem kendimi suçlu gibi hissederim.

Sadakat duygusu benim için önemli

Ben bir yere bağlı olup uzun süreli istikrarlı çalışan insanları severim. Show TV’de 10 yıldan fazla görev yaptım ve işler çıkmaza girene kadar ayrılmadım. Sadakat duygusu benim için çok önemli. Genç Fenerbahçeliler arkadaşlarımızda da bu önemli.

En çok sevdiği tribünler?

Mağlubiyetlerde tepkiye karşı çok meyilliyiz, bu diğer takımlarda da var. Takımınızın baskı yüzünden sıkıntı çektiği dönemleri gördüm. Volkan’ın, Oğuz’un ve Alex’in iç sahada yuhalandığına şahit oldum. Ben Boca taraftarını çok severim. Tribünlerinin müzikli harika bir ritmi var. Arjantin ve Totenham tribünü çok etkileyiciydi.

Muhabirlik daha zordu!

Muhabirlik şu andaki pozisyonumdan daha zor. Şu anda 1500-2000 kişi benimle çalışıyor. Kendini kabul ettirme çabasında olduğum dönemlerde İngiltere’de haber yetiştirmek için aşırı hız yaptığım için hapishaneye girdiğim dönem oldu.

Futbol ve Fenerbahçe benim için…

O dönemler fiziksel açıdan yoruluyordum; şimdi de zihinsel olarak yoruluyorum. Deplasmanlara günü birlik gittiğim maçlar olmuştur. Futbol ve Fenerbahçe benim için inanılmaz bir duygu.