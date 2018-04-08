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  4. 08 Nisan 2018 16:49

Ada basınından bomba iddia ! Beşiktaş...

İngiliz basınında yer alan habere göre Beşiktaş, Cardiff forması giyen Gunnarsson ile ilgileniyor.

Ada basınından bomba iddia ! Beşiktaş...
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Oğuzhan Özyakup'la sözleşme yenileyip yenilemeyeceği belirsizliğini koruyan Beşiktaş ile ilgili Ada basınından bomba bir iddia ortaya atıldı.

The Sun'ın haberine göre Siyah Beyazlı yönetim, Oğuzhan'ın alternatifi olarak Cardiff'in merkez orta sahası Aron Gunnarsson'ı listesine aldı

Haberde 28 yaşındaki İzlandalı futbolcuyla Beşiktaş dışında Türkiye'den üç kulübün daha ilgilendiği belirtildi.

AEK, Olimpiakos, Dinamo Zagreb ve MLS liginden bazı takımların da peşinde olduğu öğrenilen Gunnarsson'ın sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

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