Adana Demirspor'dan dolar bozduran kampanya !

TFF 1.Lig ekiplerinden Adana Demirspor flaş bir kampanya başlattı… Lacivert mavili kulüp resmi internet sitesinden yaptığı duyuruda kombine bilet fiyatlarında 100 dolar bozduranlara %25, 200 dolar bozduranlara ise %50 indirim yapılacağını açıkladı.

İşte kulüpten yapılan o açıklama:

Kulübümüz, devam eden 2018-2019 sezonu kombine bilet satışları için “Adana Demirspor,vatanının ve milletinin yanındadır’ adında yeni bir kampanya oluşturdu. Bu kampanya doğrultusunda ;

Kuzey Kale Arkası tribününden kombine almak isteyen taraftarlarımız 100 dolar bozdurduğu takdirde %25, 200 dolar bozdurduğu takdirde ise %50 indirim sahibi olacaktır.

Maraton tribününden kombine almak isteyen taraftarlarımız 200 dolar bozdurduğu takdirde %25, 400 dolar bozdurduğu takdirde ise %50 indirim sahibi olacaktır.

Kapalı tribünlerden kombine almak isteyen taraftarlarımız 250 dolar bozdurduğu takdirde %25, 500 dolar bozdurduğu takdirde ise %50 indirim sahibi olacaktır.

Dolar bozduran taraftarlarımız kendi adlarına ait dekont ile birlikte Passolig gişesine ibra etmeleri gerekmektedir.