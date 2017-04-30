Adnan Öztürk'ten Dursun Özbek'e ağır sözler

Galatasaray'da 2018'deki kongre öncesi başkan adaylığını açıklayan Adnan Öztürk, sarı-kırmızılı kulübün Başkanı Dursun Özbek'i sözleriyle adeta bombaladı.

HERKESi KUCAKLAMASI LAZIM

Adnan Öztürk Takvim Gazetesi'ne yaptığı açıklamada, "Başkan Dursun Özbek her işi kendisi ve kardeşi ile çözmeye çalışıyor. Bu şekilde Galatasaray'da başarılı olması mümkün değil. Başkan Dursun Özbek'in herkesi kucaklaması lazım. Bu olmazsa olmazlardan" ifadelerini kullandı.

Öztürk, Galatasaray'ın transfer politikasını ise 'Felaket' olarak değerlendirdi.