Beşiktaş oyuncu yetiştirmek için kulüp satın alıyor
Aziz Yıldırım: Bazı yüzsüzlere karşı şampiyon olacağım
Galatasaray’dan Valbuena hamlesi
Akhisar deplasmanda güldü
Akhisar deplasmanda güldü
Tottenham yeni stadyuma taşınıyor !
Tottenham yeni stadyuma taşınıyor !
Beşiktaş Caner Erkin için temkinli
Beşiktaş Caner Erkin için temkinli
Leverkusen'de Ömer Toprak'a büyük tepki
Leverkusen'de Ömer Toprak'a büyük tepki
İstanbul Yarı Maratonu'nda zafer Afrikalıların !
İstanbul Yarı Maratonu'nda zafer Afrikalıların !
Ersun Yanal'dan beraberlik açıklaması
Ersun Yanal'dan beraberlik açıklaması
Ankaragücü şampiyonluk kupasını aldı
Ankaragücü şampiyonluk kupasını aldı
Sadettin Saran’dan Fenerbahçe eleştirisi
Sadettin Saran’dan Fenerbahçe eleştirisi
  1. 30 Nisan 2017 13:59

Adnan Öztürk'ten Dursun Özbek'e ağır sözler

Adnan Öztürk, Galatasaray'ın Başkanı Dursun Özbek'i sözleriyle adeta bombaladı.

Adnan Öztürk'ten Dursun Özbek'e ağır sözler
A+ A-

Galatasaray'da 2018'deki kongre öncesi başkan adaylığını açıklayan Adnan Öztürk, sarı-kırmızılı kulübün Başkanı Dursun Özbek'i sözleriyle adeta bombaladı.

HERKESi KUCAKLAMASI LAZIM

Adnan Öztürk Takvim Gazetesi'ne yaptığı açıklamada, "Başkan Dursun Özbek her işi kendisi ve kardeşi ile çözmeye çalışıyor. Bu şekilde Galatasaray'da başarılı olması mümkün değil. Başkan Dursun Özbek'in herkesi kucaklaması lazım. Bu olmazsa olmazlardan" ifadelerini kullandı.

Öztürk, Galatasaray'ın transfer politikasını ise 'Felaket' olarak değerlendirdi.

gs , galatasaray transferleri , galatasaray , adnan öztürk , galatasaray haberleri