Advocaat 3 isme hayran kaldı

Galatasaray’ın Medipol Başakşehir’e 4-0 yenildiği maçı izleyenler arasındaFenerbahçe Teknik Direktörü DickAdvocaat da vardı. Hollandalı çalıştırıcı haftaya oynayacakları derbi ile ilgili öneli çıkarımlarda bulundu.

Advocaat rakiplerini analiz etti

Hem kupada karşılaşacakları Başakşehir’i hem de ligde karşılaşacakları Galatasaray’ı yakın takibe alan Hollandalı teknik adam, taktiğini oluşturmak ve futbolcularını bilgilendirmek üzere analizler yaptı, tespitlerde bulundu.

Advocaat’ın zorlu maçlar oynayacakları rakipleriyle ilgili belirlemeleri şöyle:

Adebayor faktörü

“Adebayor onlara çok farklı bir hava katmış. Çok düzenli oynayan ve 90 dakika boyunca rakip üzerinde etkili olabilen bir oyuncu grubu halinde olduklarını bir kez daha gördüm. Ne yaptıklarını biliyorlar. Oyun disiplininden kolay kolay kopmuyorlar. Onlara karşı aynı oyun konsantrasyonu ile oynamak gerek. Bizim için şu andaki tek hedef kupa. Bu yüzden Başakşehir maçı öncelikli odaklanılması gereken bir karşılaşma…”

"Ölçü kabul edemem"

“Bu maçta G.Saray’ın bize karşı nasıl oynayacağını değil nasıl oynamayacağını gördüm. Kesinlikle bizim maçta Sneijder, Podolski ve Sabri gibi oyuncular ile sahaya çıkarlar. Bu da çok farklı bir Galatasaray ile oynayacağımız anlamına gelir. Çok daha motive ve iyi bir rakiple mücadele edeceğiz. Bu nedenle Başakşehir ile oynadıkları maç ölçü olamaz, derbi için bir şeyi göstermez.”