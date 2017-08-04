Advocaat'tan Van Persie açıklaması

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'yi çalıştıran ve sezonun ardından Hollanda Milli Takımı'nın başına geçen Dick Advocaat, transfer konusunda açıklamalarda bulundu.

Dick Advocaat, Feyenoord'u ligde favori gördüğünü söylerken, Van Persie iddialarını da değerlendirdi.

Feyenoord'u şampiyonluk yolunda favori gördüğünü söyleyen tecrübeli teknik adam ''Feyenoord, Ajax ve PSV'nin önünde benim için favori. Muhtemelen de ligi önde bitirecekler'' dedi.

Feyenoord'un transferleri ve Van Persie iddialarının sorulması üzerine Advocaat ''Yeni sezon öncesi güç kaybettiklerini düşünmüyorum. Birçok alternatifli güçlü bir kadroları var. Berghuis'in geri dönmesi çok önemli. Van Persie konusu var. Gelecek haftalarda ilginç şeyler olabilir. Van Persie fit durumda, bence Feyenoord onun için hala uygun bir adres. Bu konudaki belirleyici etken Feyenoord'un tutumu olacak'' cevabını verdi.

MAHMUT USLU'NUN VAN PERSIE SÖZLERİ

Uzun süredir Feyenoord'un Robin van Persie ile ilgilendiği iddia ediliyor ancak Hollanda ekibini yıldız oyuncunun yüksek maliyeti zorluyor.

Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe adına konuşan Mahmut Uslu da Van Persie iddialarını değerlendirmiş ve ''Van Persie'yle ilgili transfer haberleri yalan. 'İstiyorum.' diyor hocaları ama ben de çok şey istiyorum. Yıllık maaşı ve bonservisini ödeyebileceklerse bizim için sorun yok'' ifadelerini kullanmıştı.