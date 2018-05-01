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  4. 01 Mayıs 2018 14:37

Ahmet Çakar: Akhisarspor rotasyon yaparsa...

Spor yorumcusu Ahmet Çakar, Akhisarspor'un Galatasaray maçına as kadroyla çıkmazsa tepki alacağını söyledi.

Ahmet Çakar: Akhisarspor rotasyon yaparsa...
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Beşiktaş'ı 2-0 mağlup ederek şampiyonluk yarışında son 270 dakikayı bekleyen Galatasaray'da gözler artık Akhisarspor maçına çevrilirken Ahmet Çakar'dan iddialı bir yorum geldi.

Ahmet Çakar açıklamasında, "Aylardır burada Sinan Galatasaray'ı sahasında ancak Beşiktaş yener dediler ama olmadı. Hafta sonru Galatasaray şimdi Akhisar'a gidecek. Akhisar ve Okan Buruk kupa finali öncesi rotasyon yaparsa diğer takımlar ayaklanır. Eğer 4-5 as oyuncusunu oynatmazsa etik değildir" dedi.

Çakar ayrıca, "Kupa finalinden önce Akhisar rotasyon yaparsa Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir taraftarı ayaklanır" sözlerini kullandı 

Sporx

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