Ahmet Çakar: Bir derbi ancak bu kadar...

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş'ı evinde 2-0 mağlup ederken karşılaşmaya, Belhanda'nın Gary Medel'e yaptığı ve faul ile penaltı pozisyonu damga vurdu. Spor yazarı Ahmet Çakar pozisyonları yorumladı.

İşte Çakar'ın o açıklamaları..

"BİR DERBİ ANCAK FIRAT KADAR..."

"Hepimiz derbileri yönettik. Fırat [Aydınus] da çok derbi yönetti. Bir derbi maçı ancak Fırat kadar başarılı yönetilebilir, tebrik ediyorum. Hata yapmadı mı? Ufak tefek kart, faul hataları var. Ama global olarak baktığın vakit; Fırat Aydınus'un teknik isabeti, oyuncular üzerindeki disiplini, fazla cilveye girmemesi, maçı kontrolü, verdiği penaltı, verdiği penaltıyı önce avantaja bırakması, avantaj gol olmayınca dönüp penaltıyı verip kırmızı kartı vermemesi çok başarılı"

"BELHANDA'NIN HAREKETİ KIRMIZI KART DEĞİL"



"Eğer benim hakemi değerlendirme ve bu konuda tarafsızlığıma itibar ediyorsanız bana göre Fırat çok iyi maç yönetti. Gelelim Belhanda olayına. Belhanda'nın hareketi asla kırmızı kart değildir. Belhanda kolunu açıp, kolunun yan tarafıyla Medel'i itiyor. Bu, asla ve asla kırmızı değil. Gelelim penaltıya..."

"FIRAT AYDINUS BENDEN GEÇER NOT ALDI"

"Dünyadaki 10 binlerce hakem kırmızı kart desin inanmıyorum. Belhanda'nın hareketi sarıdır. Tosic'in hareketi penaltıdır. Tosic'in hareketine kırmızı değil sarı diyen görüşe 'olabilir' diyebilirim çünkü Fabri açıyı biraz kapatmıştı ancak Belhanda kesinlikle kırmızı değil. Fırat Aydınus benden geçer, iyi bir not almıştır.