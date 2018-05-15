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  4. 15 Mayıs 2018 16:20

Ahmet Çakar: Küçükken Galatasaraylıydım

Spor Ahmet Çakar, "Çocukken Galatasaraylı olduğumu inkar etmedim. 20 senedir yaptığım programlarda hiçbir takımı kollamadım." şeklinde konuştu.

Ahmet Çakar: Küçükken Galatasaraylıydım
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Spor yorumcusu Ahmet Çakar, Galatasaray'ın Göztepe ile oynayacağı maçla ilgili değerlendirmelerde bulunurken, küçükken tuttuğu takımı da açıkladı.

Beyaz TV'de yayınlanan programda konuşan Ahmet Çakar'ın sözlerinden öne çıkanlar şöyle:

"Sürekli Demba Ba'yı görüyorum"

İçimde bir sıkıntı vardı, Gazze'de olaylar oldu. Şimdi de bir sıkıntı var. Sürekli Demba Ba'yı görüyorum. Demba Ba, Galatasaray'ı sıkıntıya sokacak derken, Premier Lig'de bir takımın aklını aldı. Galatasaray'ın aklını alabileceği gibi Liverpool'u şampiyonluktan etti.

"Küçükken Galatasaraylıydım"

Galatasaray'ın şampiyonluğuna kimse çamur atamaz. Çocukken Galatasaraylı olduğumu inkar etmedim. 20 senedir yaptığım programlarda hiçbir takımı kollamadım. Fenerbahçe'nin şampiyonluğu kaybetmesindeki en büyük etken Aykut Kocaman'dır. Beşiktaş'ınkinde de Şampiyonlar Ligi'dir.

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