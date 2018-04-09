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  4. 09 Nisan 2018 11:06

Ahmet Çakar: Piero'ya inanmıyorum !

Spor yorumcusu Ahmet Çakar, Fenerbahçe'nin 2-0 kazandığı Osmanlıspor maçını yorumladı.

Ahmet Çakar: Piero'ya inanmıyorum !
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Fenerbahçe'nin Osmanlıspor'u 2-0 mağlup ettiği mücadelede Skrtel ile bulduğu ilk gol tartışmaları da beraberinde getirirken Ahmet Çakar'dan olay bir açıklama geldi.

Çakar, beIN Sports'un Piero'sunun "Topun içeride" kararına inanmadığını belirtirken; "Beyler Piero'nun gol kararına inanmıyorum. Madem gol, maç esnasında çizgi kamerasıyla millete niye açık açık göstermiyorlar? Bu işin içinde bir iş var." şeklinde bir mesaj yolladı.

Fenerbahçe'nin 2. golünde Skrtel'in vuruşunda Karcemarskas topu çizgi üzerinde kontrol etmiş ve yardımcı hakemin uyarısıyla Halil Umut Meler gol kararı vermişti.

Sporx

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