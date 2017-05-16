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  4. 16 Mayıs 2017 21:17

Ahmet Çakar Tunç Üner'i canlı yayında rezil etti

Dursun Özbek'e WhatsApp grubunda 'amk' kelimesini kullanan Galatasaray yöneticisi Tunç Üner, Beyaz Futbol canlı yayınına telefonla bağlanınca ortalık karıştı.

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Galatasaray'da Başkanı Dursun Özbek, Mayıs ayı olağan genel kurultoplantısında bir konuşma gerçekleştirirken edilen küfürleri canlı yayında dev ekrana yansıttı.

Dursun Özbek'e edilen küfürler sosyal medyayı sallarken, Özbek'e küfür eden Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Tunç Üner, Beyaz Tv canlı yayınına bağlandı.

KÜFÜR DEĞİLDİ
Tunç Üner iddia edilen yazışmaların 30-40 kişilik bir grubun whatsupp yazışmasından alındığı söylerken 'amk' ibaresini küfür olarak yazmadığını savundu.

SKANDAL BENZETME
Ertem Şener'in 'amk' sözlerinin açık olarak bir küfür olduğunu söylemesi üzerine Tunç Üner'den skandal bir benzetme geldi. Üner 'amk' kelimesini Dursun Özbek'e 'Allah'ın Mümin Kulu' sözlerinin kısaltması olarak kullandığını söyleyince Ahmet Çakar canlı yayında çılgına döndü.

SAMİMİYETTEN 'AMK' DEMİŞ
Çakar "Siz utanmıyor musunuz? Kırk yıllık arkadaşınıza 'amk' diye küfür etmeye?" sorusuna Üner "Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'le beraber büyüdük. Aynı yatılı okulda kaldık. Bilseniz aramızda o kadar samimiyet var ki.. Sizin dost meclislerinizi çok merak etmeye başladım." sözleriyle yanıt verdi.

İNCE SESİNİZ TEHLİKE YARATIR
Çakar Üner'e bu sözleri nedeniyle tepki gösterirken "Bunlar bize ters gelir. Bir gün gelin oturun ama bizim dost meclisi geldiğinizde bu ince sesiniz tehlike yaratır. Nasıl bir meşreptir sizinki? 'amk' insanın karısına gider kardeşim. Sen bunları anlayamazsın" dedi.

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