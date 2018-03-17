Ahmet Çakar'dan olay yaratacak sözler !

Süper Lig'in 26. haftası dev derbiye sahne olacak. Milyonların sonucunu merakla beklediği bu zorlu maç öncesinde spor yorumcuları farklı değerlendirmelerde bulundu.

Bunlardan bir tanesi de Ahmet Çakar'dı. Çakar'ın Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesinde şu değerlendirmeyi yaptı:

Takımlardan biri var ki kaybettiğinde hem çok şey kaybedecek hem de önündeki 10 yılın şekillenmesini etkileyecek. Açılımı şu; Şayet F.Bahçe kaybederse şampiyonluğu kaybeder. Zira G.Saray ile arasındaki fark 9'a çıkar ve aynı zamanda ikili averajı da kaybetmiş olur.

Ayrıca yine F.Bahçe kaybettiğinde büyü bozulmuş, bence Aziz Yıldırım'ın dönemi daha da fazla sallantıya girmiş ve statta ciddi anlamda seyirci reaksiyonu ortaya çıkmış hale gelir.

G.Saray kaybederse şampiyonluğu kaybeder diyemem. F.Bahçe'nin kazanmaktan başka çaresi yok. G.Saray beraberliğe razı olur mu, bence şu anda bile razı. İddia ediyorum, Terim'e bir puanı versinler, 'Maça çıkmayayım' diyebilir.