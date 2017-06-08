Ahmet Hakan’dan Rıdvan Dilmen’e 3 şeytani soru

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan bugünkü yazısında, Rıdvan Dilmen'in İzmir Marşı ile ilgili sözlerini kendi üslubuyla eleştirdi.

"Rıdvan'a 3 şeytani soru" ara başlığıyla kaleme alınan yazıda şu ifadeler yer aldı:

“BİR: Tribünlerde İzmir Marşı söylemek siyasi eylem de… Futbolculara “Referandumda evet için sen de var mısın” diye mesaj sarkıtmak siyaset dışı eylem mi?

İKİ: “İzmir Marşı”, eğer herhangi bir siyasetin marşıysa… Bu marşı seslendirmekten hiç kaçınmayan Başbakan Binali Yıldırım, bu marşı seslendirerek hangi siyasete destek çıkmıştır?

ÜÇ: “Mustafa Kemal” bu ülkenin, bu milletin ortak değeri değil mi? “Mustafa Kemal” dendiğinde kendini dışlanmış gibi hissetmek de neyin nesi?”

Yazıda Arda Turan’a da sert eleştiriler yer buldu:

“GÜNÜMÜZDE bir bayrak gibi yükselen ve yükseltilen lümpenliğin neticesidir Arda…