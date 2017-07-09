Ahmet Nur Çebi: Diego Costa'yı düşünmüyoruz

Camianın gündeminde bir yandan da amatör sporların faaliyetleri için alınması gündemde olan küçülme ya da dondurma kararı var. Tüm bunları Beşiktaş'ın kasasının başındaki isim Ahmet Nur Çebi ile konuşuldu. Her soruya içtenlikle ve samimi yanıtlar alındı. İşte sorular ve Çebi'nin cevapları…

O zaman yandım çavuş diye bağırırsınız

– Rakipleriniz transferde hızlı. Siz ise ağırdan alıyorsunuz. Beşiktaş transferde neden son günlere kadar bekliyor? Oyuncuları kaptırmak gibi bir endişeniz yok mu?

“Transferde işin sonunu beklediğinizde, acele etmediğinizde karlı da çıkabilirsiniz zarar da edebilirsiniz. Bu sizin özgüveninize, tercihinize bağlı. Biraz da şans. ‘Şimdi acele etmeyeyim, ağustosta fiyatlar düşer' dersiniz, düşmeyebilir de. Veya herkes alacağını almıştır, ortada oyuncu kalmayabilir. O zaman yandım çavuş diye bağırırsınız. Bugüne kadar şansımız yaver gitti.”

Mutlaka santrfor adayları da vardır

– Scout ekibi üç kıtada aylarca dolaştı, futbolcular izledi ama hiç alınan isim yok. Tavsiye ettikleri isimler yok mu?

“Metin Albayrak ve Gökhan Keskin gerçekten günlerce gittiler dolaştılar ama ağırlıklı olarak stoper üzerinde duruldu. Çünkü Beşiktaş'ın yıllardır kanayan yarasıdır stoper. Oraya da Pepe'yi aldık. Mutlaka santrfor adayları da vardır.”

Doldur boşalta girmemesi lazım

– Taraftar çok sayıda transfer beklememeli herhalde?

“Beşiktaş'ın artık her sene bol bol futbolcu transfer etmemesi, doldur boşalta girmemesi lazım. Takımın başarısı için bu çok önemli. Biz ‘Bu sene iki transferle olayı kapatabilir miyiz' düşüncesindeyiz.”

Diego Costa açıklaması

– Pepe'den sonra öncelik santrforda. Gomez, Costa isimleri de dolaşıyor. Nedir son durum?

“Evet santrfor istiyoruz. Diego Costa yok. Gomez'in geri dönüşü kesin yok. Aboubakar ile olan görüşmeler sürdürülüyor. Buradan sonuç çıkaramazsak yeni alternatifler üzerinde duracağız.”

İlk tercih Aboubakar

“Biz özellikle ve öncelikle Aboubakar'ı istiyoruz. Şenol Güneş'te böyle düşünüyor. Çünkü bildiğimiz bir futbolcu.”

Mario Gomez 5.5 milyon alıyordu

-Pepe demişken… Maliyeti, alacağı ücret takım içinde sıkıntı yaratır mı?

“Pepe bir dünya markası. Çok büyük değer katacak. Mario Gomez 5.5 milyon alıyordu bir sorun olmadı. Herkes saygı duydu.”

Bizim bir ücret politikamız var

“Bunlar dünya markası. Kimsenin etkileneceğini düşünmüyorum. Bizim bir ücret politikamız var. Belli bir süre 1.5-2 milyon bareminden gittik. Sonra 22.5 milyon baremine geldik. Ama o dönemlerde de 5 milyonluk adamlar oldu.”

Şimdi de Pepe geldi. Sorun yok yani.

“Kadroda 1 milyon 500 binlik adamlar varken 3 milyon 750 bin Euro'ya Quaresma'yı oynatıyorduk. Çoğunluk 2 milyon alırken 5.5 milyona Gomez'i oynattık. Barem yine 2 milyon 500 bin civarında şimdi de Pepe geldi. Sorun yok yani.”

Demba Ba ile biz hemfikiriz

– Demba Ba?

“Demba Ba ile biz hemfikiriz. Ancak ameliyat sonuçları ağustos ayında alınacak. Doktor, ameliyattan sonra bir aylık süreci nasıl geçirdiğine bakıp, kararı verecek.”

Kulübüyle hiç işimiz yok

“Okey, top oynar' veya ‘Bu top oynayamaz' diyecek. Kulübüyle hiç işimiz yok.”

Pürüz çıkmadı

“Kendisi de Çin kulübüyle görüştü, pürüz çıkmadı. Biz kulübüne para ödemeyeceğiz. Sadece Demba Ba'ya ücret vereceğiz.”

Transferine karar verirsek öncelik sizin

-Yusuf Erdoğan iddiaları da var?

“Yusuf benim gönlümdeki bir çocuk. Çok severim. Evet, konuşuldu. Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, ‘Hocamızla konuşayım, planlamamıza bir bakalım. Transferine karar verirsek öncelik sizin' dedi.”

Şenol hocanın elinde parlayabilir

“Yusuf'u Şenol hocanın elinde parlayabilecek çocuklardan biri olarak görüyorum.”

Bu sene bizde Gökhan

– Ya Gökhan Töre?

“Bu sene bizde Gökhan. Oynayacak. Ben çok umutluyum ondan. Zirve yapacağını düşünüyorum. Geçen sene İngiltere'de forma şansı bulamaması ve sakatlığı Gökhan'ı iyice silkeledi bence. Futbola aç Gökhan.”

Talipleri var ama satma taraftarı değiliz

– Ciddi teklifler gelmesi durumunda Adriano, Oğuzhan, Quaresma, Marcelo, Tolgay gibi isimlerin gidebileceğini söylemiştiniz. Aynı durum geçerli mi?

“Talipleri var ama satma taraftarı değiliz. Biz birkaç sene daha şampiyon olmak istiyoruz. Bu kadroyu sevdik biz.

Biz kadroyu bu sene tutmak istiyoruz

-O düşünceden vazgeçildi yani?..

“Evet, vazgeçildi. Biz kadroyu bu sene tutmak istiyoruz. Transfer dönemi bitmeden hiçbir şey için kesin konuşmak doğru olmaz ama kimseyi göndermeyi düşünmüyoruz. Bu kadro çok güzel hava yakaladı, aile ortamı oluştu. ”

Burası AVM değil

“Git-gel yaptığımız, bunlar gidip birileri geldiği müddetçe burası çok karışabilir. Bence sezon bittiğinde bir takımda 1-2 kişi gitmeli, 1-2 kişi gelmeli. 6 kişi gönderip 6-7 kişi alınmamalı. Burası AVM değil.”

Lyon'un talebi sürüyor

“Marcelo'da bile istekli değiliz yani. Lyon'un talebi sürüyor ama yüksek ihtimal kalır. Hepsine teklifler geliyor. Para gözümüzü döndürürse takımı da darmadığın etmiş oluruz, 6-7 tane de adam bulmak zorunda kalırız. Elinden çıkarttıklarını yerine koyamıyorsun kolay kolay.”

Herkes 2 milyon, 2.5 milyon; Talisca…

– Talisca'nın durumu nedir?

“Geliyor. Tatili biraz uzatmış! O da nazik bir konu. Adam, ‘Ben oynadım, Herkes 2 milyon, 2.5 milyon alırken ben 1 milyon 500 bine oynuyorum' diyor.”

Ekstradan bir şeyler veririz

“Biz de cimriyiz, biraz eli sıkı adamlarız. Öyle hemen helalı hoş olsun diyen tiplerden değiliz. Ama ekstradan bir şeyler veririz tabii ki. Çünkü hak etti. Alın terinin hakkıdır.”

Ama biz de uçamayız yani

“Bize verdiği katkının karşılığını da sunmak lazım. Ama biz de uçamayız yani. Ayaklarımız yere basıyor. Futbolcu almak araba veya ev almaya benzemez. Adamın ayaklarını, beynini, ruhunu alıyorsunuz.”

Kurgu varsa işe yaramaz

“Adam mutlu değilse, kafasında hep bir kurgu varsa işe yaramaz. Bir futbolcu sahaya sorunlarını çözmüş olarak çıkmalı.”