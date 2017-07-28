Ahmet Nur Çebi'den Şenol Güneş açıklaması

Bodrum’da Kartal Yuvası mağazasının açılışına gelen Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, transferlerin iyi gittiğini söyleyerek, “Transferler bittiği zaman açıklama yapacağız. Bitmemiş bir şeyin açıklanması doğru değil diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

"Allah futbolcunun hayırlısını nasip etsin"

Sol diz ön çapraz bağları koparak sakatlanan Atınç Nukan’a geçmiş olsun dileklerinde bulunan Çebi, “Beşiktaş için herkes elinden geleni yapıyor. Allah bahtımızı açık etsin. Dün bir futbolcumuzun çapraz bağları koptu. Bunlar nazar mı diyelim bilmiyorum ama çok üzgünüm bu duruma. Allah futbolcunun da, transferinde hayırlısını nasip etsin” dedi.

"Bizi zorlamazlar inşallah"

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in milli takıma gitme durumu hakkında da görüşlerini bildiren Çebi, “A milli takımımız bir milli meselemiz ama Beşiktaş’ta bizim için çok önemli. Biz burada 6 seneye yakın bu günler için çalıştık. Bir kurgu yaptık, strateji belirledik. Bu stratejimizin içerisinde Şenol hocamızın yeri bellidir. Ben milli takımın başına geçeceğini düşünmüyorum. Sayın Başkanımız Fikret Orman ifade ettiği gibi, hayal görmektir Şenol hocanın A Milli Takıma gitmesi. Önümüze nasıl bir tablo gelir bugünün şartları değişir mi? Umarım bizi zorlayan bir şey olmaz ve inşallah devam ederiz” şeklinde konuştu.