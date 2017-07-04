Akif Çağatay Kılıç Arda Turan'ı eleştirdi

Gençlik ve Spor Bakanı Arif Çağatay Kılıç, Arda Turan'ın Milli Takım'ı bırakmasıyla alakalı olarak, "Arda bir hata yapmıştır, yaptığı doğru değildir, yapmaması gerekirdi." yorumunu yaptı.

Bakan Kılıç, Arda Turan ile ilgili A Milli Futbol Takımı'nda yaşanan olaylara ilişkin bir soruyu, şöyle yanıtladı:

"ARDA'NIN YAPTIĞI DOĞRU DEĞİL"

"Bununla ilgili yakın zamanda bazı açıklamalar yaptım ve aynı noktada duruyorum. Bu konuların mahremiyet çevresinde çözülmesi gerektiğini düşünüyorum. Prim konusunun bu kadar çok tartışılması doğru değil. Bu konuyu içeride halletmemiz gerekiyordu. Ülkemizi temsil eden kardeşlerimizin hepsi bunu milli duygularla, bayrağımız, İstiklal Marşımız için yapıyor. Önemli olan sistemin belirlenmesi. Sistem baştan belirlenecek ve buna göre hareket edilecek. Arda Turan, Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli sporculardan biri. Türkiye'yi dünyanın en önemli takımlarından birinde temsil ediyor. Bir hata yapmıştır, yaptığı doğru değildir. Arda'yı da tanırım, yapmaması gerekirdi. Arda'yı A Milli Futbol Takımımızda, spor camiamızda nasıl tutarız, kazandırırız, onu düşünmemiz lazım."