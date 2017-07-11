Akif Çağatay Kılıç'tan holiganlara sert tepki

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç gündeme dair çok sert açıklamalarda bulundu.

İşte Bakan Kılıç'ın sözleri:

Bakan Kılıç "Statlara maytap, torpil sokanların orada işi yok. Gelsin 3 tane kendinden geçmiş kişi, tuvalet cam, koltuk kırsın ve dünya karşısında biz farklı anılalım diye yapılmıyor bu statlar. Siz kimsiniz! Vatandaşın vergisiyle yapılıyor o statlar. O maytapların meşalelerin satışları ile ilgili Dışişleri Bakanlığı ile görüşüyoruz. Uygulanacak cezalar tribünden almaya kadar gidecek. Bunlar çoğunlukta değil, bunlar vandal. Almanya'da G-20 oldu. Oralarda yağma yapanlar hakkında işlem yapılması lazım, bunlar 'vandal' denildi. Biz deyince ne oluyor? Fazla sert yapıyor oluyoruz" dedi.

Bakan Kılıç, Samsun'da 18-30 Temmuz'da düzenlenecek 23. İşitme Engelliler Olimpiyatları (2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları) ile ilgili açıklamalar yaptı. Akif Çağatay Kılıç, Türkiye'nin EURO 2024 adaylığını da değerlendirdi.

Kılıç "İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları, Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından kabul edilen bir organizasyon. 23. kez düzenleniyor. 97 ülkenin katılımı oldu. Bu, oyunlar tarihindeki en yüksek sayı. 18 Temmuz akşamı bu büyük organizasyonun açılışı töreni olacak. 18-30 Temmuz arası 21 branşta Samsun'da mücadele edecekler. Elimizden almak için çok uğraştılar. Altından kalkacağız inşallah" dedi.